Mr. Rain: “Dedico Sanremo a chi trova la forza di superare le battaglie”

L’artista ha dedicato così il suo Sanremo 2023: “Sto ancora cercando di realizzare cosa mi sia successo in questi giorni. Questo festival è stato un vero e proprio uragano. Voglio dedicare questo terzo posto a tutte le persone, quei supereroi, che hanno trovato il coraggio di farsi aiutare per riuscire a vincere le proprie battaglie personali, a chi troverà il coraggio e la forza per superarle e a chi purtroppo non ci è riuscito”.