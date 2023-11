Mr.Rain canta Supereroi per Papa Francesco in Vaticano

Mr.Rain ha così commentato l’esperienza: “La sensazione di coesione e unione che ho potuto provare sulla mia pelle è qualcosa che non dimenticherò mai. Indipendentemente dalle proprie credenze e dalla propria religione, sono davvero grato di aver portato la mia musica in una così grande manifestazione di pace e amore, soprattutto in un momento storico segnato da divisioni e conflitti sotto gli occhi di tutti”.