Mr.Rain, arrivano nuovo album e il primo Forum: “Sogno anche il cinema”

A Sanremo, sei arrivato con i bambini e ti sei fatto veramente conoscere da chiunque.

“Io inserisco sempre i cori, che siano di grandi o piccoli, quando credo che una canzone abbia un messaggio forte. Uso il coro come amplificatore di questo messaggio e l’ho usato in molti pezzi. In ‘Supereroi’ è nato per caso, ma ho lottato con tutte le forze per portare i bambini a Sanremo. Credo sia stato il viaggio più bello della mia carriera e lo porterò per sempre nel mio cuore. È stata una settimana troppo breve.”