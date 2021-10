MotoGP, “Grazie Vale”: l'omaggio di Cremonini e Pausini per Rossi

Nel video, oltre all'incredibile boato, si nota il “lancio” dei guanti, al quale poi è seguito anche quello del casco, decorato per l'occasione con un ringraziamento speciale. Tra gli spalti, al termine della gara, ha attirato l'attenzione dell'artista uno striscione che riporta proprio il verso di un suo grande successo: “Non è più domenica”, tratto da “Marmellata #25”. In quel caso, Cesare si riferiva al weekend dopo la fine della carriera di sportivi come Senna e Baggio: ora, però, quella frase torna estremamente attuale nell'ultimo anno in pista di Rossi.