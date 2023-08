Morandi, Saturnino, Tamberi… Tutti vanno a trovare Jovanotti!

Continuano le visite a Lorenzo Jovanotti, alle prese con fisioterapia e esercizi dopo il brutto incidente in bici a Santo Domingo. Poche settimane dopo la rottura di femore e clavicola, finalmente l’artista è rientrato in Italia per proseguire le cure: da lui, sono già passati non solo i colleghi Gianni Morandi e Saturnino, ma anche il grande amico Gianmarco Tamberi.