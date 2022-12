Mondiali: Emma e il nonno argentino, le maglie di Diego di Biagio e Gigi…

Piero Pelù ha unito il suo sguardo sociale e l’aspetto sportivo: “Niente potrà mai cancellare la vergogna per gli oltre 6000 morti dentro e fuori i cantieri per la costruzione degli stadi in Qatar, una tragedia taciuta a livello mondiale e arrivata perfino a corrompere vergognosamente i vertici del Parlamento europeo a Bruxelles. Io non dimenticherò mai questi abomini e mi batterò perché la giustizia e i Diritti umani tornino ad essere rispettati. Stasera però, da amante del calcio come uno degli sport atleticamente più completi che esistano, ho visto una partita tra Argentina e Francia che tecnicamente si può ascrivere nella Bibbia del calcio. Viva la Giustizia, la Libertà, i Diritti umani e lo sport pulito!”.