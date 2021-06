Mohicani, la hit dell'estate 2021 firmata dai Boomdabash & Baby K

Il nuovo brano rispecchia l'inconfondibile energia del gruppo salentino. È in perfetto stile reggae-pop e rimane subito in testa: ha infatti un ritornello "diretto e vincente" (come sostenuto nel comunicato stampa). È leggero e quindi, oltre a farci ballare, ci farà tornare a vivere e a sorridere. "Intende regalare gioia, felicità, energia e good vibes allo stato puro", hanno spiegato i Boomdabash. "Condividere questa nuova avventura con Baby K, artista che stimiamo da molti anni, è per noi un immenso piacere. Lei ha il nostro stesso background e condivide con noi la stessa passione per la musica giamaicana, ecco perché era perfetta per questo brano”, hanno poi spiegato.