Modà: “Nella nostra band siamo più che fratelli”

Ero molto agitato ieri sera. Tutti mi guardavano e si chiedevano se ce l’avrei fatta. Ero molto agitato. Mi sono portato mamma e papà a Sanremo per sentire il loro calore e anche i cagnolini. Mio padre me lo sono portato in camerino e mi ha dato il coraggio per salire sul palco. Una volta salito sul palcoscenico, mi sono quasi rilassato ed è andata davvero bene. Sono veramente soddisfatto della nostra esibizione perché penso che la canzone sia arrivata come volevamo.