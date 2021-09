Mobrici: la conversazione tra due amici nel brano Povero cuore con Brunori

Riguardo alla collaborazione con Brunori Sas, Mobrici racconta: “Quando ho scritto questo pezzo c’era già quasi tutto, ma sentivo che avesse bisogno di uno sguardo esterno, di una visione diversa dalla mia ma all’interno dello stesso brano. Allora ho pensato a Dario, una specie di maestro per me ma anche di fratello maggiore in un certo senso. In ‘povero cuore’ vedo una collaborazione perfetta, perché avendo scritto lui la sua parte, ovvero la seconda strofa, fa in modo di rispondermi, di spronarmi, di aiutarmi”.