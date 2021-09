Mission Diversity: l'emancipazione di genere attraverso la musica

Il lancio della call rientra nella Global Week to #Act4SDGs (17-28 settembre), ideata per guidare l'azione collettiva, in cui le Nazioni Unite insieme ai partner mobilitano le principali parti interessate di tutti i settori per guidare il cambiamento, ricordando ai leader mondiali che le persone di tutto il mondo si stanno solidalmente unendo per dimostrare che c'è speranza oltre la pandemia in vista di una ripresa sana, giusta e sostenibile.