Mina e Lucio Battisti: il loro unico, storico, duetto compie 50 anni oggi

Negli anni successivi a quel 1972 purtroppo sia Mina sia Battisti hanno deciso di non tenere più concerti dal vivo. Ma non mancano le occasioni per continuare a celebrare la loro musica: se Mina ha pubblicato album e continuato a collaborare con Adriano Celentano, il 15 aprile sono uscite le ristampe sia di “Amarsi un po’ / Sì, viaggiare”, il diciannovesimo singolo di Lucio Battisti e il più venduto del 1977, sia di “Io tu noi tutti”, l’album sempre di quell’anno a cui ha collaborato anche Ivan Graziani in “Amarsi un po’”, “Sì, viaggiare” e “Questione di cellule”, sia di “Il mio canto libero” del ‘72.