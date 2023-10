Milano canta con Gigi D’Alessio: il Forum applaude Maradona e Merola

“Olé olé olé, Diego, Diego!”, è il coro che nasce naturale, tra maglie e sciarpe del Napoli che sventolano, quando compare l’immagine del grande calciatore, a ricordare un aneddoto di 10 anni fa: “Nel 2013 sono stato contattato da alcuni produttori argentini per fare un documentario sulla mia vita e su quella di Maradona”, ricorda Gigi con un po’ di emozione, la stessa provata proprio da Diego quando scoppiò in lacrime ascoltando “Si turnasse a nascere”. Alla fine della canzone, c’è tutto il Mediolanum Forum in piedi, stavolta non per cantare o ballare, ma solo per applaudire Maradona e tutto quello che ha rappresentato per Napoli.