Michele Zarrillo: “Un disco a inizio 2024, mentre i miei figli iniziano a fare musica”

A quasi 30 anni di distanza dalla prima volta, “Cinque giorni” torna a risuonare a Sanremo. In attesa dell’importante anniversario, che cadrà l’anno prossimo, Michele Zarrillo ha riportato il brano all’Ariston, come ospite di Will nella serata delle cover e dei duetti. L’artista, #atupertu con la nostra Redazione dal Fuori Sanremo Intesa Sanpaolo, ricorda come il pezzo sia nato ben prima del 1994 e vede un futuro nella musica per i suoi figli. Intanto, manca sempre meno al suo nuovo album…