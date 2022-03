A dire “no” alla guerra è anche la terza figlia di Michele Zarrillo, la più piccola: Alice, nata nel 2012. La ragazzina, seguendo le orme del padre, ha preso in mano la chitarra e ha regalato la sua interpretazione della famosa “Zombie” dei Cranberries: “Alice ha chiesto di pubblicare questa sua esecuzione”, spiega l’artista nel suo ultimo post su Instagram che mostra la figlia in versione musicista e cantante. “Visto il ruolo che la canzone ha assunto per i pacifisti Russi e, ormai, non solo, non abbiamo potuto non assecondarla!”.