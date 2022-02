Michele Bravi: “Sangiovanni? Al Fanta Sanremo è Aka7even il vero nemico”

FANTASANREMO. "Ho scoperto un mondo, per me è utile per sdrammatizzare la gara", racconta Michele Bravi, "Il vero nemico in questo momento non è Sangiovanni ma Aka7even, ha fatto più punti di tutti. Forse devo darmi una calmata perché questo gioco sta prendendo il sopravvento. È uno dei cast più belli di sempre: da Massimo Ranieri, una divinità musicale, a Gianni Morandi ed Elisa, ricordo ancora la sua vittoria con 'Luce (tramondi a nord est)' nel 2002. Mi sto godendo Sanremo, sono impazzito per Ditonellapiaga e Rettore, me la sto vivendo anche da studente, perché rimango un emergente. Non riuscivo ad avvicinarmi o a parlare con Ranieri. Mi esibivo prima di lui: nella Green Room gli ho detto 'Scusi Maestro ma lei per me è un mito'. È veramente un uomo di spettacolo: se mi chiedessero chi vuoi diventare un giorno, risponderei Massimo Ranieri, cerco di avere la sua dedizione completa, per attaccare un pezzo di vita sulla mia canzone".