Michele Bravi: i piccoli esercizi per allenare la felicità. Il video

10 ANNI DI CARRIERA. L'anno prossimo saranno dieci anni dal debutto dall'artista, dalla vittoria di X Factor. In realtà Michele non lo sapeva perché, come ha ammesso, è poco attento alle date. Non sa quindi come festeggerà: “In realtà credo che io sono veramente tanto poco nostalgico col passato e molto poco costruttivo col futuro, quindi mi abbandono a questa mia ignoranza e me la vivo senza troppi anniversari”