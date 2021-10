Michele Bravi: così “Cronaca di un tempo incerto” eleva la musica a cinema

Michele Bravi proietta un vero e proprio mini-film sui grandi schermi di Milano e Roma: “Il cinema per me rappresenta intanto una grandissima passione, perché ho sempre osservato il cinema da lontano, sono un grande fruitore di cinema, però poi soltanto da poco sto iniziando a frequentare questa realtà in termini professionali. E adesso poter pensare che la mia musica è stata una possibilità per conoscere questo mondo, per entrarci, per raccontare la narrativa non soltanto in termini musicali ma in termini audiovisivi, per me è un motivo di grandissimo orgoglio. È strano poter spiegare quanto un lavoro effettivamente sta lì: questo è stato un lavoro di oltre un anno, quindi sta lì, si ferma, poi riprende, poi riparte, poi si ricapovolge tutto... Ecco adesso vederlo proiettato in delle sale è proprio realizzare un piccolo enorme sogno che stava lì nel cassetto e che questo disco mi ha dato la possibilità di esaudire”.