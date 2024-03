Mew: con “Posatenebre”, il dark pop arriva su Radio Italia

Valentina Turchetto, in Arte mew, nasce a San Donà di Piave il 25 Luglio del 1999 e cresce a Jesolo, in provincia di Venezia. Si avvicina alla musica già in giovane età quando a 3 anni comincia a ballare e porta avanti questa passione aiutando la sorella maggiore ad aprire una scuola di danza. Nel 2020 però, capisce che la sua strada è quella del canto. Si trasferisce a Milano e ci si dedica con anima e corpo.