Merk & Kremont: il primo singolo in italiano è con Tananai e Marracash

Dopo le tante indiscrezioni, la conferma è finalmente arrivata: Tananai e Marracash hanno realizzato una canzone insieme per questa estate, “chiamati” dal duo multiplatino Merk & Kremont. Il singolo, che da domani (venerdì 23 giugno) sarà su Radio Italia solomusicaitaliana, si intitola Un Altro Mondo ed è il primo in italiano dei due dj e producer. “Non potevamo non coinvolgere due dei nostri artisti preferiti”, hanno detto Merk & Kremont parlando di Marracash e Tananai. “Abbiamo ricreato le sonorità di un mondo. Abbiamo dipinto un immaginario distopico e romantico”, hanno poi aggiunto.