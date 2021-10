Mecna & CoCo: l'omaggio a Raf nel nuovo singolo “La più bella”

CoCo, nome d'arte di Corrado Migliaro, è nato a Napoli, 22 maggio 1988: è un rapper e cantautore italiano. Ha iniziato la sua carriera con l'alias El Niño formando il duo rap Insolens con il produttore O'Nan. Nel 2012 i due cambiano nome in Corrado e Geeno. Nel 2016 Corrado cambia nuovamente nome e sceglie CoCo, pubblicando l'album d'esordio “La vita giusta per me”.