Mecna, CoCo e Sangiovanni colpiti da Cupido: ecco il video di “Tilt”

La clip, che conta già migliaia di clic in rete ed è visibile anche su Radio Italia TV, vede i 3 artisti (ritratti nella foto in alto da Simone Biavati) andare in “Tilt” per amore: dopo essere stati colpiti dalla freccia di Cupido, Mecna, CoCo e Sangiovanni diventano protagonisti di scenari surreali, con ragazze e set che sembrano fuoriusciti da Alice nel Paese delle Meraviglie.