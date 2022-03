Il nuovo singolo di Mecna & CoCo è una dichiarazione d’amore sincera: “È il racconto di chi, impacciato, cerca di spiegare le proprie emozioni, ma alla fine non riesce a far altro che, per l’appunto, andare in Tilt”, si spiega nel comunicato di stampa che lancia il brano, prodotto da 2p e lvnar.