Max Pezzali, un fan speciale al concerto dei Pinguini Tattici Nucleari

I Pinguini Tattici Nucleari, infatti, hanno da poco dato il via al “Dove eravamo rimasti Tour”, con Radio Italia solomusicaitaliana in qualità di Radio Ufficiale. In un Pala George tutto esaurito, in provincia di Brescia, c’era anche Max nelle vesti di spettatore d’eccezione, insieme alla moglie Debora. I Pinguini non potevano farsi scappare l’occasione, quindi, per uno speciale omaggio: insieme al pubblico, hanno intonato “Come mai”, grande successo degli 883, e hanno chiamato con loro l’ex membro dell’iconico duo. “Grazie Max e Brescia”, ha scritto il leader della band Riccardo Zanotti su un cartellone che ha mostrato a tutto il palazzetto, prima di abbracciare e salutare lo stesso Pezzali. Il tour prosegue stasera, domenica 19 giugno, con un'altra tappa sold out, la prima delle due consecutive al Mandela Forum di Firenze.