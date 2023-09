Max Pezzali: tanti ospiti e 60mila voci per Circo Max a Roma

Ad affiancare l’artista sul palco in questa avventura, sono arrivati anche tanti ospiti che hanno cantato con lui: Paola & Chiara, sue compagne di viaggio negli 883, Lazza, Gazzelle, Dargen D’Amico, Colapesce e Dimartino, gli Articolo 31 e Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, che ha dedicato a Max Pezzali un lungo post su Instagram in cui l’ha ringraziato e ha ricordato la serata in cui l’ha conosciuto e ha ricevuto in regalo una sua chitarra: “Ci sono ben pochi cantautori che possono dire di aver raccontato un’epoca attraverso le proprie canzoni, e Max Pezzali è uno di questi”, ha spiegato.