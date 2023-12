Max Pezzali: sotto l’Albero, una nuova data a San Siro

Max Pezzali chiude il 2023 facendo un super regalo ai fan, “solo per veri eroi”, come ha scritto lui su Instagram. Sotto l’albero di Natale e nell’ambito del suo prossimo tour negli stadi, c’è un nuovo concerto. I biglietti sono in vendita online dalle 12 di sabato 23 dicembre e dal 28 dicembre in tutti i punti vendita autorizzati.