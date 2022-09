Alla tournée di Max Pezzali si sono quindi aggiunte la data Zero alla VitrifrigoArena di Pesaro il 26 novembre, un altro concerto al PalaAlpitour di Torino il 21 marzo e altri due al Mediolanum Forum di Milano il 17 e 18 aprile. I biglietti per queste nuove tappe saranno disponibili online a partire da domani (lunedì 12 settembre) alle 15.00 e in tutti i punti vendita autorizzati a partire da sabato alle 15.00.