Max Pezzali, la festa continua negli stadi: annunciate le date per l'estate 2024

Max Pezzali non vuole più scendere dal palco. Pochi giorni dopo la grande festa del “Circo Max” al Circo Massimo di Roma (2 settembre), l'ex 883 ha annunciato “Max Forever – Hits Only”, il suo nuovo tour negli stadi in programma nell'estate 2024. Nella locandina, non sfugge la scritta "Prima stagione", che lascia intuire l'arrivo di altre sorprese in futuro.