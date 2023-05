Max Pezzali in concerto a Milano festeggia il quarto anniversario di matrimonio

Immaginiamo che Max Pezzali avrà il suo bel da fare quando deve fare la scaletta di un live. Non è facile scegliere tra tanti pezzi che hanno segnato intere generazioni. Quindi, quando apre con “Sei un mito”, i fan sanno che già che sarà il primo momento di 2 ore mezza di puro karaoke. Dal canto suo, Max tiene come al solito il profilo basso e dopo “Rotta x casa di Dio” rivolge le prime parole al pubblico di Milano, dove suona per la nona di 10 volte in questa tournée, e dice: “Siete uno spettacolo favoloso e speriamo di farvi divertire”.