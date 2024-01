Anche allo Stadio San Filippo di Messina si potranno cantare i grandi successi di Max Pezzali. Il tour negli stadi del cantante, Max Forever (Hits Only), approderà infatti anche in Sicilia il 9 luglio 2024. I biglietti per questa nuova data saranno disponibili su www.vivoconcerti.com da lunedì 22 gennaio alle ore 15.00 e nei punti di vendita autorizzati da sabato 27 gennaio alle ore 11.00.