Max Pezzali è un mito ovunque, a nord, sud, ovest ed est!

Max Pezzali arriva sul palco di RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO acclamato come un “mito” e parte subito con un suo grande classico, “Nord Sud Ovest Est”, a cui il pubblico fa da coro. Questo brano è uno dei cavalli di battaglia dell’artista, presente in tutti i suoi live, compresi quelli del suo tour sold out “Max30”, che ha riscosso un successo definito “inaspettato” dallo stesso cantante.