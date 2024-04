Max Pezzali ci ha portato in gita a Pavia per presentare “Discoteche abbandonate”

L’artista canta quindi la discoteca come luogo che decenni fa rappresentava non solo aggregazione e divertimento, ma anche sperimentazione, innovazione e libertà: “Tutto è accaduto in questi due posti. Erano i luoghi in cui io e i miei coetanei abbiamo scoperto la musica e ‘l’altrove’”, aggiunge, non risparmiando una critica alla mentalità diffusa tra gli anni ’80 e 2000: “Quel mondo è stato sempre avversato, perché le discoteche erano considerato il male assoluto. Con il senno di poi, oggi ci accorgiamo che forse non erano così male, anzi hanno avuto dei meriti culturali. Io, che ero il più provinciale, ho ascoltato canzoni che poi mi hanno condizionato, ho visto le drag queen, ho visto la diversità”. Infine, per il cantautore, è anche grazie a questo luogo se la dance è riuscita ad affermarsi come un vero genere musicale, non più disprezzato.