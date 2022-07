Max Pezzali: altro sold out a Milano, apre la terza data. Raddoppia anche Roma

Sull’onda del successo del doppio evento a San Siro, Max Pezzali colleziona altri sold out nei palasport. A Milano è tutta esaurita anche la seconda data e ne è stata già aperta una terza, che darà così ufficialmente il via a “Max30”, il prossimo tour indoor che vede ancora Radio Italia solomusicaitaliana come Radio Ufficiale. La voglia di ascoltare le grandi hit di Max e degli 883 travolge anche Roma: dopo il primo sold out, arriva una nuova tappa al Palazzo dello Sport. Ecco come cambia il calendario del tour.