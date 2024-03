Max Gazzè: ecco le prime date del tour estivo che parte a luglio

Il tour estivo di Max Gazzè prenderà il via il 10 luglio da Capurso (BA) e proseguirà il 22 a Sarzana (SP), il 27 a Gardone Riviera (BS), il 29 a Fiesole (FI), il 2 agosto a Maniago (PN), il 3 a Sogliano al Rubicone (FC) e il 17 a Noto (SR). I biglietti per i concerti sono già disponibili e il calendario è in continuo aggiornamento.