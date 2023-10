Max Gazzè: ecco “Che c’è di male”, il singolo che anticipa il nuovo album

“Che c’è di male” esce domani, venerdì 6 ottobre, giorno a partire dal quale potrete ascoltare il brano anche in rotazione su Radio Italia solomusicaitaliana. La canzone segna il ritorno di Max Gazzè dopo un lungo periodo in giro per il mondo e anticipa la pubblicazione del prossimo album di inediti “Amor Fabulas”, già prevista per la primavera del 2024.