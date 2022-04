Max Gazzè, dall’alchimia con Carl Brave nasce Cristo di Rio ed è già estate

Con le sue risposte ad alcune domande dei fan su Instagram, Carl Brave ha ufficializzato che prepara un album in uscita quest’anno, in cui non mancheranno canzoni d’amore e l’influenza dell’amata Roma, oltre ad aver lanciato il brano “Insulti” insieme a “Cristo di Rio”. Intanto sono state svelate le date del tour estivo, con i biglietti già disponibili in prevendita. La tappa del 12 luglio prevista all'Urban Park di Novegro è stata posticipata al 21 luglio, ma cambia anche la location che sarà il Carroponte di Sesto San Giovanni. I biglietti acquistati restano validi per la nuova data. In scaletta ci saranno brani vecchi e nuovi, insieme a medley per ballare.