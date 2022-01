Matteo Romano da TikTok e Marracash in lockdown a Sanremo con Malika: video

MARRACASH. I fan di Matteo amano le sue ballad intense e romantiche ma, a sorpresa, una delle prime interpretazioni che ha caricato sui social è “Crudelia” del rapper Marracash, rifatta con il suo stile delicato piano e voce: “Ho scelto proprio Marracash perché secondo me, soprattutto in quel testo, è perfettamente sincero e autentico, a me piace soprattutto per quel motivo. In quel testo è crudo come poche cose. Anche la parte finale parlata. In qualche modo lo sento anche un po' mio, essendo uno dei primi video che ho fatto che sono poi diventati virali. Quindi in realtà ci tengo molto a questo brano e l'avevo scelto proprio perché secondo me poteva mettere in mostra questa mia capacità di interpretare un qualcosa in modo molto intimo, rimanendo però me stesso al pianoforte”.