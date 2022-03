Matteo Bocelli: “Mio papà è molto esigente, mi ha spinto a fare musica a 7 anni”

Ti chiami Bocelli, hai un cognome importante, ma il talento c’è: è stata dura per te arrivare a questo risultato?

“Le responsabilità sono tante. Dico sempre che, quando alla base c’è l’amore per la musica e una forte passione, non si deve temere niente. Le aspettative sono tante, ma questo mi aiuta a dare sempre di più e a non mollare mai.”