Matteo Bocelli: le belle parole per Mahmood e i geni del bisnonno Alcide

A proposito di Mahmood, Matteo Bocelli ha speso parole molto belle, usando i microfoni di Radio Italia anche per fargli il suo in bocca al lupo a lui e Blanco in vista dell’Eurovision: “Alessandro Mahmoud è un ragazzo davvero sensibile, oltre a essere un grande talento musicale. E’ proprio una bella persona e per me è stato un grande piacere poterci collaborare, sono onorato di averlo potuto fare. Insieme a lui ho co-scritto il mio primo brano in italiano, quindi è un passo importante e averlo fatto insieme a lui è una cosa molto bella. Mi congratulo con lui e con Blanco per la vittoria a Sanremo e mando a loro un grosso in bocca al lupo per l’Eurovision”.