Massimo Ranieri: sono il concorrente più giovane di tutti i tempi a Sanremo

“Vado a New York per un programma di Renzo Arbore. In Argentina c’era la sublime Ornella, a New York io e a Napoli Renzo. A New York c’era anche Ray Charles e sono andato per presentarmi: erano passati 20 anni da Sanremo e, appena mi ha visto, lui mi ha detto ‘I remember you!!’… mi sono messo a piangere!”.