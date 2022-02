Massimo Ranieri ricorda Monica Vitti a Radio Italia

(MR) “Per questa canzone, che è una piccola poesia musicata. Il migrante mi appartiene. Io mi ricordo ancora il mio viaggio in America. Avevo 13 anni. Ero la spalla di Sergio Bruni. Mi ricordo ancora i miei amici e la mia famiglia che mi salutavano alla mia partenza. Io gli dicevo ‘Ma io torno’. Il tema mi ha colpito. I nostri padri, i nostri avi sono andati in America del Sud. Sono stati accolti. Sono diventati grandi imprenditori. Ora non facciamo così in Italia. Il tema è molto attuale”.