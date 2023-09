Marrageddon a Milano: tutti i rapper italiani (e un tenore) alla corte di “re” Marracash

Nel corso del Marrageddon è successo tanto altro: Marracash ha invitato a non giudicare la vita degli altri; ha dedicato Bastavano le briciole ai figli degli immigrati (lui lo è figlio. I suoi genitori sono originari del Sud, ndr.); ha ringraziato la sua famiglia e il suo quartiere (Barona, ndr.) perchè lo hanno “formato”; ha cantato in solitaria Niente canzoni d'amore, che ha sempre fatto insieme ad altri; ha ripercorso la sua carriera. “È incredibile che tutto questo sia accaduto. È incredibile essere qui con voi e festeggiare la mia carriera. Sono caduto tante volte. Non importa cadere. L’importante è sempre rialzarsi”, ha confessato. Ha poi ricevuto i ringraziamenti da tutti i suoi ospiti: Salmo, per dirne uno, continuava a indicare il tappeto di persone del Marrageddon per fargli vedere ciò che era riuscito a fare. Tra l’altro, Salmo non riusciva a lasciare il palco proprio per le migliaia di persone che aveva davanti a sé e che, per tutta la sua esibizione, hanno continuato a cantare, saltare e muovere la mani a tempo. Infine, Marracash si è goduto tutti gli applausi, le urla e i cori da stadio, anche perché non ci sarà un altro Marrageddon a Milano. È stato chiaro. “Addio. Goodbye. È la fine”, ha infatti dichiarato in conclusione.