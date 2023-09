Marrageddon a Milano: scaletta, orari e info utili per il festival di Marracash

Quando mancano solo 10 giorni all'appuntamento con il Marrageddon Festival a Milano, è stata resa nota la scaletta della giornata, insieme alle informazioni utili per partecipare. Sabato 23 settembre, in un Ippodromo La Maura sold out con 84mila spettatori, si terrà la prima delle due date del festival rap e hip-hop organizzato da Marracash: una settimana dopo, lo speciale evento sbarcherà anche a Napoli.