Marracash, tripletta con album e singoli: in un colpo solo, festeggia 12 Platini

Marracash può esultare per il sesto Disco di Platino dell’album “Persona”, ma anche per il terzo Platino per il progetto “Santeria” con Guè Pequeno. I due artisti hanno anche collaborato al singolo “∞ Love”, a sua volta certificato triplo Platino. In un colpo solo, quindi si tratta di 12 Dischi di Platino, vale a dire oltre 300mila download per il brano e oltre 450mila copie vendute, in totale, dai due album.