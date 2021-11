Marracash, il nuovo disco è “Noi, loro, gli altri”: in copertina c'è anche Elodie

“Noi, loro, gli altri” si compone di 14 brani inediti con cui Marracash non vuole raccontare solo se stesso, ma tutti noi. Questo concetto è evidente anche nel tris di copertine che l'artista ha scelto per lanciare il disco: nella prima, focalizzata sul “noi”, appare al fianco dell'ex fidanzata Elodie, in una foto di gruppo in cui si vede anche la manager Paola Zukar. La stessa Elodie, nonostante la fine della loro storia d'amore, ha confidato infatti di essere rimasta legata a Marracash e non ha nascosto come alcuni, tra i nuovi brani, parlino anche della loro relazione.