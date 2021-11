Nel nuovo atteso disco, prodotto da Marz e disponibile in cd e vinile in versione autografati e standard, ci sono i duetti con Guè Pequeno, Madame e Blanco: dà seguito agli strepitosi riscontri di pubblico e numeri del 5 volte Platino "Persona", album più venduto del 2020 con all’attivo oltre 200mila copie vendute e più di 475 milioni di streaming; tutti i suoi brani sono stati certificati da FIMI/GfK Italia. Infine è in edicola il numero speciale monografico di Rolling Stone dedicato a Marracash.