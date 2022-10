Marracash e il successo del tour: “La cosa più bella della mia carriera”

Ovviamente Marra ha chiamato al suo fianco sui palcoscenici dei palazzetti italiani anche i molti ospiti presenti nei suoi album: dai vecchi amici e compagni Guè e Fabri Fibra, agli artisti emergenti della nuova scena come Sfera Ebbasta, Ernia e Massimo Pericolo. Non sono mancate anche le presenze di star della musica pop italiana, come Levante, nella sua Catania, ed Elisa.