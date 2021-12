Marracash: Disco d’Oro e nuova data a Milano. Ecco il calendario aggiornato del tour

Anche se l’artista non vede l’ora di tornare in tour, si è visto costretto a spostare ancora una volta i concerti con cui presenterà dal vivo per la prima volta addirittura due album. A causa della situazione difficile dal punto di vista della sicurezza e della sanità, le date vengono infatti rinviate da quando è stato pubblicato il suo precedente disco “Persona”: “Quando ho dovuto spostare le date del tour la prima volta non mi sarei mai immaginato che sarei riuscito a fare addirittura un altro disco, prima di quei concerti”, ha scritto il rapper sui social. La bella notizia però è che ai concerti già in programma si è aggiunto un nuovo live al Forum di Assago, il quinto della tournée e che i biglietti per questa nuova tappa sono già disponibili.