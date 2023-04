Marracash: annunciati i primi ospiti di Marrageddon, il suo primo festival

L'annuncio è arrivato con un video pubblicato sui canali social di Marracash. Mentre in sottofondo si possono sentire le basi di alcuni dei suoi più grandi successi, Marra racconta così l'emozione per Marrageddon: “Dopo il successo del tour nei palazzetti, ho pensato che nel 2023 avrei voluto suonare live la mia musica assieme ad altri artisti, assieme ad altri amici. Realizzare un festival rap che celebrasse il percorso che questa musica ha fatto in questi anni: saremo davvero tantissimi”.