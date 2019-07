3- Come ogni sfida che si rispetti non può essere vinta da soli: menzionate 3 persone e invitatele a partecipare alla challenge

24 luglio - Cava la Beola di Monte a Montecrestese – Verbania (Tones on the Stones)

Il “Fuori Atlantico Tour”, con Radio Italia come radio ufficiale, è un viaggio in location inedite tra natura, arte e bellezza. Si inizia tra una settimana, qui tutte le date:

Marco Mengoni ha scelto una chiusura speciale per il suo “ Fuori Atlantico Tour ”. Il 30 luglio, presso la località Fontanelle , si esibirà all'interno di “ RisorgiMarche ”, la rassegna musicale organizzata da Neri Marcorè per la rinascita delle comunità colpite dal sisma del 2016.

