Marco Mengoni svela: “Ho avuto il Covid e mi ha messo a dura prova”

Mengoni ha raccontato la sua esperienza in tv, in collegamento con Lilli Gruber nel programma “Otto e mezzo”. “Sono giovane, ma il virus mi ha messo a dura prova per tanti giorni”, ha dichiarato, rivelando di aver impiegato un mese e mezzo per riprendersi da febbre alta e dolori muscolari. “Non ho avuto paura di non potercela fare, ma mi sono messo nei panni di chi non ha 32 anni e non è in salute come me”, ha aggiunto.